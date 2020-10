Einbruchschutz: daheim sicher fühlen

Aalen

Die dunkle Jahreszeit steht bevor. Die Zeit, in der die Zahl der Einbrüche steigt, so die Erfahrungen der Polizei. In der Coronahochsaison ab Ende März sei die Zahl der Einbrüche jedoch deutlich gesunken, berichtet Reiner Klotzbücher von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle im Polizeipräsidium Aalen. Keine Urlaubsreisen, Homeoffice und Grenzkontrollen seien der Grund.

Mit einem riesigen Laster, dem sogenannten „Informationsfahrzeug der Polizei“ waren Klotzbücher und ein Kollege des Landeskriminalamts an diesem Mittwoch auf dem Aalener Greutplatz. Interessierte konnten sich dort über Einbruchsschutzmaßnahmen informieren.