Nach Heidenheim per Seilbahn?

Aalen/Heidenheim

Mit der Seilbahn von Aalen nach Heidenheim gondeln? Diese Idee untersucht der Regionalverband für den Mobilitätspakt Aalen-Heidenheim. Eine „Annäherung“ an die Utopie gab es am Mittwoch im Konzerthaus in Heidenheim. Dort stellte Verkaufsleiter Daniel Fässer von der Schweizer Bartholet Maschinenbau AG das Unternehmen, das Produkt und dessen Vorteile in Wort und Videos vor.

Lange Liste der Vorteile

Jederzeit freie Fahrbahn in einem sehr sicheren Verkehrsmittel, witterungsunabhängig, ohne Staus oder Kollisionen, lockeres Überwinden topografischer Hindernisse, ein steter Betrieb ohne Fahrpläne