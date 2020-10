Hoffen auf Ortsumfahrung Röhlingen

Verkehr Im Ausschuss für Kreisentwicklung wirbt die BI Röhlingen erfolgreich für ihre Ziele – der Landkreis beantragt die Aufnahme der L 1060 in die Fortschreibung des Landes-Generalverkehrsplans.

Ellwangen-Röhlingen

Die L 1060 soll ausgebaut werden, für Röhlingen in jedem Falle, am besten aber auch für Zöbingen soll es Ortsumfahrungen geben. Das fordern Bürgerinitiativen. Zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Kreisentwicklung machten sie am Dienstag mit Transparenten auf ihr Anliegen aufmerksam.

„Röhlingen ist durch die L 1060 gespalten. Der Verkehr im Ort ist immens. Die Umfahrung muss kommen, bitte helfen Sie uns“, wandte sich Ortsvorsteher Walter Schlotter in der Bürgerfragestunde an das Gremium. Erzieherin Dagmar Erhard aus Zöbingen sagte: „Wir wollen Kinder zu Selbstständigkeit erziehen, aber mit