Unternehmer Paul Funk gestorben

Aalen. Im Alter von 74 Jahren ist der Unternehmer Dr. Paul Funk gestorben. Der vierfache Vater hatte die 1949 gegründete Eisengießerei Funk einst nach dem Tod des Gründers, seinem Onkel Georg Funk, übernommen und zu einem modernen, mittelständischen Betrieb ausgebaut. Heute wird die Firma von seinem Sohn Andreas geleitet.

Paul Funk ist in Wasseralfingen aufgewachsen, besuchte das Schubart-Gymnasium und anschließend die Wirtschafts-Oberschule in Schwäbisch Gmünd. Nach dem Abitur zog es ihn nach Franken: An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg studierte und promovierte er. Eine