Elisabeth Kraus ist 100 Jahre alt

Ellwangen. In der St.-Anna-Pflege konnte vor kurzem Elisabeth Kraus im Kreis ihrer Familie ihren 100. Geburtstag feiern können.

Bis vor knapp zwei Jahren hat Elisabeth Kraus selbstständig in ihrer Wohnung in Gaishardt gewohnt und ist erst im vergangenen Jahr umgezogen. Nach wie vor erfreut sich die Seniorin einer guten Gesundheit.

Elisabeth Kraus war nicht verheiratet und wuchs in einer Großfamilie als jüngstes von neun Geschwistern auf. Nachdem sie in den ersten Jahren in der elterlichen Landwirtschaft mitgearbeitet hat, fing sie 1947 bei der Firma Varta in Ellwangen in der Stanzerei an. Dort bleib sie 33 Jahre bis zu ihrer Pensionierung.