Der Schöne Graben und seine Villen

Ellwangen

Ein besonderes Flair versprüht der Schöne Graben in Ellwangen. Die hohen, alten Lindenbäume spenden Schatten im Sommer und bilden als grünes Band den südlichen Abschluss der Innenstadt. Seine Ränder säumen prachtvolle Villen in verschiedenen Baustilen. Überlegungen, den Schönen Graben mit seinen kleinen Parkanlagen in die Landesgartenschau mit einzubeziehen, liegen nahe.

Denn auch der Schöne Graben ist um das Jahr 1750 unter der Hand von Landbaumeister Arnold Friedrich Prahl mit derselben Zielsetzung entstanden, die die Gewinner des Architektenwettbewerbs zur Landesgartenschau heute noch verfolgen: Muße und Entspannung als