Wie das Dekanatsgebäude saniert wird

Aalen

Das evangelische Dekanat muss dringend saniert werden. In diesem Zusammenhang soll es zu einem zentralen Dekanats- und Pfarramtsgebäude umgebaut werden. Nach jetzigem Stand wird die evangelische Kirchengemeinde 1,2 Millionen Euro in das denkmalgeschützte Gebäude und die ebenfalls unter Denkmalschutz stehende Außenanlage investieren. Im Sommer 2023 soll das Areal ertüchtigt sein. Die Pläne und den zeitlichen Rahmen stellt Dekan Ralf Drescher in einem Gespräch jetzt vor.

Die Bauvoranfrage bei der Stadtverwaltung ist gestellt. Damit ist das Vorhaben auf den Weg gebracht. „Die Baumaßnahme ist Teil unseres Gemeinde- und Immobilienkonzepts“,