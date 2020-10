Aalen will 50 Millionen Euro investieren – Schulden steigen

Haushaltsplan 2021 Trotz Corona-Krise soll in Aalen 2021 nicht gespart werden, wenn es nach dem Oberbürgermeister geht. Wo die Schwerpunkte liegen.

Aalen

Wie gestaltet man einen Haushalt in Krisenzeiten? Sparen? Auf Pump investieren? Oder irgendwas dazwischen? Als er am Donnerstag im Gemeinderat den Entwurf zum Aalener Haushalt 2021 einbrachte, hat Oberbürgermeister Thilo Rentschler die Frage für sich klar beantwortet: Er will weiter Vollgas geben.

Investitionen und Schulden: Im Entwurf für den Haushalt 2021 sind Investitionen in Höhe von beinahe 50 Millionen Euro enthalten. Das ist in etwa dieselbe Summe, die die Stadt auch jährlich in den vergangenen Jahren investiert hat. Das Problem im kommenden Jahr: Die Steuereinnahmen werden aller Wahrscheinlichkeit nach geringer ausfallen als