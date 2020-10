Rudolf Thanner: Aalener City-Revolutionär

Aalen. Er war mit Leib und Seele Einzelhändler und in gewisser Weise Vorreiter des heutigen professionellen Citymanagements: Bereits in den 1960er und 1970er Jahren hat Rudolf Thanner maßgeblich am großen Rad gedreht für eine Belebung der Aalener Innenstadt. Am 15. Oktober ist Thanner jetzt im Alter von 88 Jahren gestorben.

Vielen Aalenern ist Thanner in Erinnerung als Inhaber und Chef des gleichnamigen Modehauses am Marktplatz 21 (heute H&M) und der Thanner-Filialen in Nördlingen und Heidenheim. Doch neben dem reinen Textilhandel engagierte sich Rudolf Thanner als Erster in Aalen für eine Attraktivitätssteigerung der Einkaufsstadt