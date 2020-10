Bürgermeister Hofer tritt noch mal an

Essingen

Gute Nachrichten waren am Donnerstag aus dem Essinger Gemeinderat zu vernehmen. Die Remstalgartenschau ist für Essingen ein voller Erfolg, der Haushalt 2019 kann bei den ordentlichen Erträgen ein positives Ergebnis vorweisen. Zudem kündigte Bürgermeister Wolfgang Hofer, dessen Amtszeit am 8. Juni nächstes Jahr abläuft, an, dass sich erneut bewerben werde, um weitere acht Jahre Bürgermeister in Essingen zu sein.

Breitbandausbau: „Nichts ist so wichtig wie Digitalisierung“ sagt Wolfgang Hofer zu Beginn der Sitzung zum Thema Breitbandausbau und Glasfaser für alle. Noch gebe es nämlich