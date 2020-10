Großes Interesse an Waldkindergarten

Neresheim-Schweindorf

Die Zahlen sprechen für sich“, kommentiert Raphael Kaim, Grüne-Fraktion Neresheim, die Weitergabe der Ergebnisse der Umfrageaktion in einer Mail. Hintergrund: Die Idee des Vereins Habakuk für einen Neresheimer Waldkindergarten in Schweindorf ist sicher nicht ganz so neu. Doch jetzt scheint das Ganze, auch unterstützt unter anderen von Raphael Kaim und seiner Fraktion, so richtig Fahrt aufzunehmen.

Die Vorgeschichte: Nach der Info-Veranstaltung im September in der Härtsfeldhalle folgte umgehend eine Befragung in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Neresheim. Deren Ergebnisse liegen jetzt