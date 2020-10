TSG zeigt gesunden Optimismus

Vereine Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ist in ihren Abteilungen gut aufgestellt. Warum Vorsitzender Achim Pfeifer und Finanzchef Ralf Baumbusch von zukunftsweisenden Projekten sprechen.

Aalen-Hofherrnweiler

Im „Seuchenjahr 2020“ müsse die Mitgliederversammlung in ungewohntem Rahmen stattfinden, man habe sich aber strikt an die gesetzlichen Vorgaben gehalten, erklärte der Vorsitzende Achim Pfeifer in seiner Begrüßung. Es folgte eine Totenehrung, die die Ehrenratsvorsitzende Silke Kiesewetter mit einer Umrahmung von Bläsern durchführte.

Weil Achim Pfeifer 2020 zehn Jahre TSG-Vorsitzender ist, gab es auch einen Rückblick über eine Dekade. „Unser Blick nach vorne war richtig, wir haben uns weiterentwickelt, müssen aber noch besser werden“, betonte Pfeifer. Unter anderem rekapitulierte er die Neuaufstellung