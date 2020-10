Studierende verteilen Bestnoten

Aalen. Die Befragung von BWL-Masterstudierenden in der aktuellen „CHECK“-Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) zu Studienbedingungen an deutschen Hochschulen in der Pandemie bestätigt der Hochschule Aalen ein sehr gutes Corona-Krisenmanagement. Rund 90 Prozent der Studierenden stufen den Umgang der Hochschule mit der Pandemie als gut bzw. sehr gut ein. Rund 85 Prozent sind auch mit dem Informationsmanagement der Hochschule Aalen zur aktuellen Lage sehr zufrieden. Viel Lob gab es von den Studierenden für die Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs, die digitale Infrastruktur und das Engagement der Lehrenden im Corona-Semester,