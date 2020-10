Leon klettert gleich drei Klassen höher

Immer vorwärts“. Dieses Minikonzept von Leon Heimann ging bisher stets auf. Von Jahr zu Jahr steigerte sich der junge Motorrad-Rennfahrer kontinuierlich, egal ob in der Moto-Cross-Disziplin oder auf den Supermoto-Strecken mit Asphalt und im Cross-Gelände. Erst wurde er Landesmeister, dann Deutscher Titelträger in den Jugendklassen – jetzt steht das 14-jährige Talent aus Aalen-Hofherrnweiler vor dem Sprung in die Elite-Klasse(n) bei den Erwachsenen.

In Schleiz platzt der Knoten

Vom schwedischen Motorradhersteller Husqvarna erhielt der Realschüler einen Werksvertrag mit Maschine und Equipment und vom ADAC die Genehmigung in seinem