Ein Fast-Absturz vom Mahnmalturm

Kalender 2021 Das Augustblatt des ersten Aalener „Vorher-Nachher-Kalenders“ zeigt die Schillerhöhe mit Mahnmalturm und Stadthalle. Caroline Hafner erzählt davon, was sie dort erlebt hat.

Aalen

Luftbilder von Aalen – im Zeitraum von 1935 bis 2020 – im ersten Aalener „Vorher-Nachher“-Kalender. Das weckt bei vielen in der Kocherstadt Erinnerungen daran, wie es einst war. Das August-Kalenderblatt zeigt die Schillerhöhe mit dem Mahnmal und die am 31. Mai 1957 feierlich eingeweihte „Stadt- und Sporthalle“ sowie das angrenzende Wohnquartier, das Hüttfeld.

Dort ist Caroline Hafner aufgewachsen. In der Eugen-Bolz-Straße steht ihr Elternhaus, in dem sie heute wieder lebt. An die Schillerhöhe mit Mahnmal und Stadthalle erinnert sich die TV-Autorin gerne. Sie spricht von schönen