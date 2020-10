Vier Stunden Anreise für MADS und Ellwangen

Volleyball, Regionalliga Die Virngrundrecken fahren nach Freiburg, MADS tritt in Emmendingen an.

Holen sich die Virngrundrecken die ersten Punkte? Ärgern die Aalener den Aufsteiger SG BEG United? Die Fragen werden am Wochenende in der Volleyball-Regionalliga Süd der Herren beantwortet werden.

Zwei Niederlagen kassierte der TSV 1846 Ellwangen in der Regionalliga Süd. Im Vergleich zur Konkurrenz aus Aalen, welche bereits wertvolle Punkte einfahren konnten, sind die Ellwanger noch punktlos. An diesem Wochenenede könnte sich das ändern. Der SG MADS Ostalb steht ein schweres Auswärtsspiel beim noch ungeschlagenen Aufsteiger SG BEG United in Emmendingen und damit ebenfalls im Breisgau an.

An die Leistung anknüpfen

Besser als zuletzt gegen