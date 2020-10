Campingplatz Ellwangen: erste Bilanz nach acht Wochen Betrieb

Ellwangen

Ende August wurde der Ellwanger Campingplatz an der Jagst wieder eröffnet, nachdem er monatelang geschlossen war. Das Unternehmen Azur Camping hatte keinen Pächter gefunden und anscheinend insgesamt das Interesse an dem Ellwanger Platz verloren. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt mittlerweile in Oberitalien.

Wolfgang Lutz und Ralf Maihöfer haben den Campingplatz übernommen. Eigentlich hatten die beiden nach einer Fläche gesucht, um dort „Tiny Homes“ zu bauen und zu vermieten. Die „Mini-Häuser“ sind ein Trend auf dem Wohnungsmarkt, der in größeren Städten schon