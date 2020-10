Wohnen ohne fossile Brennstoffe

Mögglingen

Mit verheißungsvollen Worten sparten am Freitagabend in der Sitzung des Gemeinderats weder die vortragenden Gäste noch die Räte. Einen „großen Wurf“, nannte Kreisbau-Vorstand Georg Ruf das Projekt. In Mögglingen könne die „Wärme-Wende“ starten, meinte Erwin Kober von Ingenieurbüro „rbs wave“. „Fast zu gut, um wahr zu sein“, fasste schließlich Gemeinderat Friedrich Lange zusammen.

Um was geht’s?

Zunächst um ein neues Baugebiet. Schon im vergangenen Dezember fasste der Gemeinderat dazu den Aufstellungsbeschluss. Es liegt auf einer Fläche zwischen dem Friedhof, dem Feuerwehrhaus