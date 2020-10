Neues Fitnessstudio eröffnet im Kauflandgebäude

Freizeit „TopFit“ bietet ein weiteres Sportangebot in Ellwangen. Individuelle Trainingspläne und viele Geräte.

Ellwangen. Die Top-Fit-Fitnessstudios sind längst keine Neuheit mehr in der Region Ostwürttemberg. Neben den Studios in Schwäbisch Gmünd, Aalen, Göppingen und Schorndorf kommt nun ein weiteres in Ellwangen dazu.

Am vergangenen Wochenende hat die „Muckibude“ in den Räumlichkeiten der ehemaligen Media-Markt-Filiale im Kauflandgebäude in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße ihre Pforten geöffnet.

Auf der Fläche des Studios gibt es so ziemlich alles, was das Sportlerherz begehrt: Hanteln, kurz und lang mit zugehörigen Bänken, Kabelzugtürme und verschiedene Ausdauergeräte