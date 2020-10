Jetzt passt der Plan vom Rathaus

Unterschneidheim

Außergewöhnliche Sitzungszeit in außergewöhnlichen Zeiten: der Gemeinderat Unterschneidheim traf sich am Samstagmorgen in der Zöbinger Turnhalle zu einer ganztägigen Sitzung. Hauptpunkt des öffentlichen Teils war die Genehmigung der überarbeiteten Pläne für den Neubau des Rathauses in Unterschneidheim auf einem Grundstück direkt am Schulzentrum in der Ziegelhütte.

Der Gewinner des Architekturwettbewerbs vom vergangenen Sommer, das Büro Kauffmann, Theilig und Partner (Ostfildern), hatte die Pläne auf Grund mehrerer Anregungen aus dem Gemeinderat noch einmal überarbeitet.

Bürgermeister Nikolaus Ebert hielt den Entwurf