Kreative Gestaltung hilft aus der Krise

Kunstausstellung Petra Bacher stellt in der Sparkassen-Hauptstelle Aalen aus.

Aalen. Künstlerische Werke der besonderen Art sind ab sofort in der Galerie der Aalener Sparkassen-Hauptstelle unter dem Motto „Zu Hause“ zu sehen. Die Künstlerin Petra Bacher (Aalen) stellt individuelle Stücke mit viel Liebe fürs Detail vor. So werden zum Beispiel Einwegpaletten zur Leinwand, die sonst nur im Holzcontainer gelandet wären. Auch fertigt die 52-Jährige Collagen aus alten Zeitschriften an.

Sparkassenchef Markus Frei und der Leiter der Heimatfiliale Aalen, Christian Müller mit seinem Team freuen sich auf zahlreiche kunstbegeisterte Besucher: „Auch wenn aktuell in unseren Räumen Maskenpflicht besteht und