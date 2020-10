Freie Bühne bringt ein buntes Überraschungsprogramm

Aalen

Musik, Tanz, Zauberei & Co., all das gibt es bei „Open Stage – Bühne frei!“ im Kulturbahnhof. In zwei Etappen haben dort zahlreiche Freiwillige am Samstagabend ihr Können gezeigt.

Ob Laie oder Profi, das spielt keine Rolle und Lampenfieber ist den Akteuren auch nicht anzumerken. Einzig Natascha Euteneier von der Stadt Aalen hat sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht, ob der Ablauf klappt. „Es gibt immer ein Quantum an Überraschungen“, betont sie und meint die Unsicherheit in Corona-Zeiten und einhergehend Zu- und Absagen der Teilnehmer. Aber nachdem der letzte Applaus durch die Reihen tönt, ist sie