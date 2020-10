SV Neresheim kassiert eine 1:5-Packung

Ein Tag zum Vergessen für den SV Neresheim: Mit großen Erwartungen ging man in das Heimspiel gegen die in der Tabelle bereits abgeschlagenen Köngener. Mit ordentlich Selbstvertrauen durch den Sieg gegen Ebersbach und eine Siegesserie auf heimischem Geläuf ging man zum ersten Mal in dieser Saison als klarer Favorit in eine Partie.

Doch irgendwie schein dieser Umstand die Mannschaft an diesem gebrauchten Tag förmlich zu lähmen. Der SVN zeigte einen von Beginn an uninspirierten und leblosen Auftritt, wohingegen die Gäste aus Köngen die Grundtugenden an den Tag legten. Leidenschaftlich warfen sich die Gäste in jeden Zweikampf und lauerten