FVU knöpft sich Großdeinbach vor

Der FV Unterkochen bleibt in der Bezirksliga das Maß aller Dinge: Beim Gastspiel in Großdeinbach gab sich der Tabellenführer keine Blöße und siegte souverän mit 7:0. Indes gelang dem Aufsteiger SSV Aalen in Bettringen beinahe der große Coup – drei Bettringer Tore in der Schlussphase ließen die Aalener dann aber doch mit leeren Händen dastehen. Auch die DJK-SG Schwabsberg-Buch brachte mit dem Zweiten Gerstetten einen Favoriten mächtig in die Bredouille, verlor aufgrund eines späten Gegentreffers aber letztlich unglücklich mit 1:2.

SG Heldenfingen/H. –

SGM Kirchheim/Tr. 1:1 (0:1)

In einer über weite Strecken ausgeglichenen