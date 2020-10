Stadtrat Herbert Hieber ausgezeichnet

Ehrung Der Städtetag verleiht das Verdienstabzeichen in Gold für 30 Jahre im Gemeinderat.

Ellwangen. Seit 1980 mit einer zehnjährigen Unterbrechung ist Herbert Hieber bereits Mitglied im Ellwanger Gemeinderat. 30 Jahre sind eine lange Zeit für ein kommunalpolitisches Mandat.

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Donnerstag in der Stadthalle würdigte deshalb Oberbürgermeister Michael Dambacher das unermüdliche kommunalpolitische Wirken des SPD-Stadtrats, der auch im Kreistag sowie in vielen Ausschüssen und Aufsichtsräten mitarbeitet. „Das ist phänomenal wie sie mit vollem Einsatz, mit vollem Elan kommunalpolitisch aktiv sind und mittlerweile 40 Jahre die Entscheidungen und Entwicklungen überblicken können.“

