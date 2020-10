Deutschorden-Schule wird digitaler

Lauchheim

Der Haken ist gesetzt. Mit der Entwicklung eines schuleigenen Medienkonzepts konnte an der Deutschorden-Schule (DOS) in Lauchheim ein umfangreicher Prozess abgeschlossen werden. Dabei geht es auf der Überholspur im Grunde erst jetzt mit Vollgas voran. Im Gemeinderat gewährte Schulleiterin Gudrun Gehringer Einblicke in die digitale Welt des Lernens und einen zielgerichteten Mitteleinsatz.

„Wir beginnen nicht bei Null, sondern können auf sehr viel Bestehendes zurückgreifen“, sagt Gehringer mit Blick auf den neuen Medienentwicklungsplan (MEP), der alles Nötige beinhalte, um die Digitalisierung an der DOS vorantreiben zu