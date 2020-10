Die verrückte Idee aus der SchwäPo

Laufsport Am ersten Albmarathon-Wochenende sind rund 150 Läuferinnen und Läufer unterwegs gewesen – zwei Vierfach-Starter waren erfolgreich: Marc Slonek und Walter Hösch.

Samstagmorgen, 5.50 Uhr, vor der Großsporthalle in Gmünd: Zwei Menschen in Laufkleidung stehen sich in der Dunkelheit gegenüber, der eine stellt sich dem anderen vor: Marc Slonek aus Aalen begrüßt den Gmünder Walter Hösch – dessentwegen er hier steht.

„Der Artikel in der SchwäPo über Walter Höschs Plan hatte mich inspiriert“, sagt der Aalener. Die „völlig verrückte Idee“, von der ihm zuerst ein Kollege erzählt hatte, wollte Slonek auch zu verwirklichen versuchen: alle vier Albmarathonstrecken an einem Tag hintereinander laufen, die 5 Kilometer, die 10, die 50 Kilometer und zum Schluss den 25-Kilometer-Rechberglauf.