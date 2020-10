Keine Angst vor zweiter Corona-Welle

Flüchtlingsunterbringung Berthold Weiß sieht die Ellwanger LEA für den Corona-Herbst gut gerüstet. Im Gespräch mit der SchwäPo berichtet er, was im Vergleich zum Frühjahr geändert wurde.

Ellwangen

Im Frühjahr geriet die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Ellwangen (LEA) bundesweit in die Schlagzeilen, nachdem in der Einrichtung großflächig Corona ausgebrochen war. Angesichts erneut steigender Zahlen im Land erklärt die Leitung, warum es diesmal nicht zu einer solchen Lagekommen soll.

Wie ist die aktuelle Corona-Situation in der LEA Ellwangen?

Berthold Weiß: Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand sind wir aktuell Corona-frei. Wir haben keine Bewohner und keine Beschäftigten, die infiziert sind. Am Wochenende meldete sich ein Bewohner an der Information mit Fieber und Erkältungssymptomen. Er wurde umgehend