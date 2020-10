Wie der „Wunsch.Engel“ Weihnachtswünsche erfüllt

Aalen. Mit der Aktion Wunsch.Engel@Aalen ermöglicht es die Stadt Aalen Kindern, Jugendlichen, Senioren und Junggebliebenen, sich zu Weihnachten einen Wunsch erfüllen zu lassen. Voraussetzung ist es, im Besitz der Aalener Spionkarte zu sein.

Wer einen Weihnachtswunsch hat, kann am Donnerstag, 29. Oktober von 12 bis 18 Uhr oder am Dienstag, 3. November von 10 bis 16 Uhr im Rathaus-Foyer einen Wunschzettel ausfüllen. Der Wunsch sollte nicht mehr als ca. 25 Euro kosten. Bitte die Aalener Spionkarte und den Personalausweis mitbringen. Kinder und Jugendliche müssen von mindestens einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Am 28. November, um