Neue Heimat für junge Forscher

Bildung Mit dem neuen Schülerforschungszentrum im Aalener AAccelerator soll die MINT-Förderung weiter ausgebaut werden. Was im neuen SFZ alles möglich sein soll.

Aalen

Nachwuchsforscher bekommen einen weiteren Platz, um ihre Neugierde im naturwissenschaftlich-technischen Bereich auszuleben, nämlich das Schülerforschungszentrum (SFZ) im AAccelarator (im ehemaligen IHK-Bildungszentrum) in Aalen. Ziel der Initiative von Zeiss, Hochschule Aalen sowie Jugend forscht ist es, die MINT-Förderung in Ostwürttemberg weiter auszubauen und jungen Forschern erste eigene Schritte in den Naturwissenschaften zu ermöglichen.

Im SFZ erhalten die Schüler neben Forschungsräumen praktische Unterstützung bei ihrer Projektarbeit. Während den Öffnungszeiten stehen haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Hochschule