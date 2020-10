Viele Spiele abgesetzt

Für Handballfans war es ein tristes Wochenende. Etliche Begegnungen wurden in den Bezirken abgesagt. Da ist der Bezirk Stauferland, in dem es die Verbandsliga-Partie der WSG Allowa-Frauen ebenso erwischte wie das Spiel der Frauen der SG Hofen/Hüttlingen in der Württembergliga. Bei den Herren setzte sowohl die Aalener Sportallianz aus, wie auch die HSG Bargau-Bettringen. Die HSG hat bereits auch die Jugendspiele fürs anstehende Wochenende abgesagt. Der TSB Schwäbisch Gmünd musste beim TV Weilstetten ran, der TSV Alfdorf/Lorch bei der HSG Albstadt. Da war in den Hallen im Ostalbkreis allgemein nur wenig geboten.

Ein Blick auf die Ergebnisse