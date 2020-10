Quantensprung auf dem Gügling

Schwäbisch Gmünd

Rund 90 Millionen Euro hat die Leicht-Gruppe in ihren neuen Standort auf dem Gmünder Gügling investiert. Nun wurde er offiziell eröffnet. Die neue Fabrik ist nicht nur ein Bekenntnis zur Region, sondern auch ein Meilenstein für den Küchenbauer selbst. „Wir setzen mit diesem Werk neue Standards in der deutschen Möbelindustrie und schaffen die Voraussetzungen für unsere zukünftige Entwicklung“, sagt Stefan Waldenmaier, Vorstandschef von Leicht, bei der Eröffnung selbstbewusst. Am Standort entstehen rund 140 neue Arbeitsplätze. Mit der neuen, rund 80 000 Quadratmeter