Preise und Belobungen für erfolgreichste Gesellen

Aalen. Bei einer den Corona-Regeln angepassten kleinen Lossprechungsfeier trafen sich in diesem Jahr die besten Gesellinnen und Gesellen des Jahrgangs 2020 in den Räumen der IKK. Insgesamt gab es in diesem Jahr bei der Kreishandwerkerschaft Ostalb 485 erfolgreiche Gesellenprüfungen mit 63 Belobungen und 36 Preisen. Die Preise und Belobungen:

Sommer-Gesellenprüfung 2020: Bäckerei-Fachverk.: Vanessa Neziri (B); Elektroniker: Timo Daberger (B) und Johannes Meider (B); Fleischer: Jakob Köpf (P); Friseurin: Eleonore Hofielen (P); Ofen- u. Luftheizungsbauer: Jannik Schebesta (P); KFZ-Mechatroniker Pkw: Marvin Kombartzky (P) und Alexander Brenner