Gegenheimer ist Vizeweltmeister

Simon Gegenheimer (GER/31) schaffte es erneut, sein Können genau im richtigen Moment zu zeigen und holt bei den Mountainbike Weltmeisterschaften in Leuven seine inzwischen vierte WM-Medaille. Dabei war der Fahrer vom Mountainbike Racingteam dieses Mal so knapp wie noch nie am Titel. Gegenheimer führte mehr als die Hälfte des Rennens und präsentierte sich vom Start an sehr souverän im Trikot der Deutschen Nationalmannschaft.

„Im ersten Moment war ich natürlich mit gemischten Gefühlen. Man trainiert für den großen Traum, einmal Weltmeister zu werden, aber eine Silbermedaille ist speziell in diesem nicht einfachen Jahr viel wert für