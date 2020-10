Ellwangen gibt sich geschlagen

Am siebten Spieltag der EnBW-Oberliga Baden-Württemberg ließen die Mädchen aus Ellwangen Punkte liegen. Von der ersten Minute an waren die Gegnerinnen aus Hegau das spielerisch bessere Team. Die FCE Mädels kamen von Anfang an nicht gut ins Spiel und so gingen die Gegner schon in der ersten Minute in Führung. Durch viele Fehler und mangelnder Konzentration des FC Ellwangen erhöhten die Mädels aus Hegau in der vierten Minute auf 2:0.

Nach gut einem Drittel der ersten Halbzeit, kamen nun auch die Ellwangerinnen zum Zuge, so spielten sie ein präzises Passspiel und folglich entstanden Torchancen für den FCE. Die Gegnerinnen setzten die Ellwangerinnen