Vandalen wüten in Böbingen

Polizei Unbekannte haben „in wilder Zerstörungswut“ im Park am alten Bahndamm einen hohen Schaden angerichtet.

Böbingen. Im Park am alten Bahndamm haben Vandalen in der Nacht von Montag auf Dienstag gewütet. „In wilder Zerstörungswut“, so die Gemeindeverwaltung, haben die bislang unbekannten Täter „Hinweisschilder umgeknickt, Stühle auf die Wege geworfen und Kunstwerke beschädigt“. Den Sachschaden den die Vandalen im Park beim alten Bahndamm hinterließen, schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro.

„Die Zerstörung von öffentlichem Eigentum ist kein Kavaliersdelikt und schädigt nicht nur die Gemeinde, sondern auch die vielen Erholung und Entspannung suchenden Besucher des