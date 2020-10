Kliniken: Personalrat nennt Pflegesituation „dramatisch“

Krankenhäuser Personalrat der Kliniken Ostalb ist nur bedingt zufrieden mit dem Ergebnis der Tarifverhandlungen und sieht große Probleme in der Pflege.

Aalen

Sie haben sich geeinigt, die Tarifpartner im Öffentlichen Dienst. Es gibt mehr Geld, und der Pflegeberuf wird etwas aufgewertet. Ob das hilft, die Situation in der Pflege an Krankenhäusern nachhaltig zu verbessern? Da ist Dieter Zandel skeptisch. Zandel ist Personalratsvorsitzender der Kliniken Ostalb. Er nennt die Situation in vielen Kliniken Deutschlands, „auch bei uns“, schlicht „besorgniserregend“.

Die Tarifverhandlungen: In Bezug auf das Ergebnis ist Zandel zwiegespalten. In Anbetracht der Situation an den Kliniken sei das Ergebnis „schlecht“, weil es nicht geeignet sei, mehr junge Menschen