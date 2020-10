SEK-Einsatz in Abtsgmünd - Mann in Klinik gebracht

Abtsgmünd. In den frühen Morgenstunden ist es in Abtsgmünd zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) die Beamten unterstützt hat. Laut Polizei wurde gegen 4 Uhr ein Mann zum Eigenschutz in Gewahrsam genommen und anschließend in eine Klinik gebracht. Da es unklar gewesen sei, ob der Mann Zugriff zu gefährlichen Gegenständen hatte und diese einsetzen könnte, wurde das SEK hinzugezogen, teilt ein Sprecher auf Nachfrage mit. ant

