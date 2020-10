Spannung vor dem großen Showdown

Wir sind hoch motiviert, aber völlig unbelastet, die Favoritenrolle liegt bei den anderen“, erklärten Magnus Öhlert und Dennis Berner, die am Samstag, 31. Oktober, als „Team Deutschland II“ bei der Europameisterschaft an den Start gehen werden. Was das Duo zu leisten vermag, wurde mit der Vizemeisterschaft beim jüngsten Deutschland-Pokal in der Hofener Glück-Auf-Halle deutlich unter Beweis gestellt, als man nur haarscharf am VC Darmstadt mit Markus Dörr und Luca Kovacevic scheiterte. Das Darmstädter Duo war damit als „Team Deutschland I“ für die U-23-EM qualifiziert.

