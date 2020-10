Frauen kritisieren offene Bordelle

Aktion Das Ostalb-Bündnis gegen Menschenhandel und (Zwangs-) Prostitution protestiert damit im Rahmen einer bundesweiten Kampagne gegen die Wiedereröffnung der Bordelle in Corona-Zeiten.

Aalen

Zwanzig Stunden Sex am Stück oder Ivana sieht ihre Kinder nie wieder“ steht auf dem Banner an der Bohlschule. Das Ostalb-Bündnis gegen Menschenhandel und (Zwangs-) Prostitution protestiert damit im Rahmen einer bundesweiten Kampagne gegen die Wiedereröffnung der Bordelle in Corona-Zeiten.

Seit dem 12. Oktober haben die Bordelle in Baden-Württemberg wieder geöffnet. Es sei absurd, dass die Bevölkerung aufgefordert wird, Abstand zu halten und Maske zu tragen, während Freier weiterhin Frauen kaufen können, sagt Marietta Hageney, Geschäftsführerin des Ostalb-Bündnisses und Leiterin