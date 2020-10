St.-Stephanus-Stiftung spendet

Aalen-Wasseralfingen. Einen Stiftungsertrag in Höhe von rund 17 940 Euro hat die St.-Stephanus-Stiftung „Menschenwürde. Hilfe. Hoffnung“ am Ende des Gottesdienstes des Weltmissionstags gespendet. Jeweils ein Scheck ging an die Ausschüsse „Caritas“ und „Ortskirche-Weltkirche“.

Der Caritas-Ausschuss wird seinen Anteil in Höhe von rund 8600 Euro in die Projekte für Menschen in Not in der Seelsorgeeinheit Wasseralfingen-Hofen stecken. Der Ausschuss Ortskirche-Weltkirche wird seinen Ausschüttungsbetrag in Höhe von rund 9300 Euro auf drei Projekte verteilen: 2000 Euro gehen an die Nothilfe für Großeltern,