Lions-Club sammelt Weihnachtsgeschenke

Aalen. Der Lions-Club Aalen sammelt Weihnachtspäckchen im Rahmen der Aktion „Weih-nachtsfreude“. Die Spenden sollen an bedürftige Menschen gehen.

„Während wir bei uns vor vollen Regalen stehen und die Qual der Wahl haben, gibt es Länder, in denen das Weihnachtsfest für viele Menschen nicht mit großen Geschenken verbunden ist“, heißt es in einer Mitteilung des Clubs. Deshalb sammelt der Lions-Club Aalen in diesem Jahr Weihnachtspäckchen für arme Kinder, Familien und alte Menschen in Rumänien. Im Rahmen der Aktion sollen diese Weihnachtspäckchen dann direkt an betroffene Kinder und Familien nach Rumänien transportiert