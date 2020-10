Im März soll die neue Palm-Maschine laufen

Aalen-Neukochen. Die Montage der neuen Papiermaschine in der Papierfabrik Palm ist in vollem Gange. Rund 30 Mitglieder des Aalener Gemeinderats sowie der Verwaltungsspitzemachten sich kürzlich ein Bild vom Stand des Baus der neuen Papierfabrik bei Palm in Neukochen. Ab März 2021 wird Papier von der neuen Maschine laufen.

„Auf dem Werksgelände geht es an vielen Stellen mächtig voran. Die Präzision und die Parallelität der Arbeiten sind beeindruckend“, so Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Er dankt Palm-Firmenchef Dr. Wolfgang Palm sowie seinen Mitarbeitern im Namen des Gemeinderats und der Stadtverwaltung für die Einblicke