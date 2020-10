Hirschbach darf sich wieder schlängeln

Aalen

Der Hirschbach – zumindest ein Teilstück – bekommt mehr Platz. Seit Mitte der 1940er gluckert das Bächlein schnurgerade durchs Tal. Das war nicht immer so. Der 89-jährige Erwin Hafner beispielsweise erinnert sich noch gut an seine Kindheit, als sich der Bach in natürlichen Wendungen durchs Grün schlängelte. „1945 haben französische Kriegsgefangene hier sogar mit der Hand Fische gefangen“, erzählt Hafner.

Fische tummeln sich zwar heute nicht mehr in dem Gewässer. Trotzdem bietet es Heimat für eine besonders schützenswerte Art: „Zwölf Exemplare des heimischen