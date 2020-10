Arbeitslosigkeit geht zurück

Aalen

Die Arbeitslosigkeit ist im Oktober in Ostwürttemberg spürbar zurückgegangen. Sie liegt aber immer noch weit über dem Niveau der vergangenen Jahre. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 4,1 Prozent gegenüber 4,5 Prozent im September. Betrachtet man den Ostalbkreis alleine, so sank die 4,1 auf 3,8 Prozent. In Ostwürttemberg sind nunmehr 10478 Menschen arbeitslos, im Ostalbkreis 6756 Personen.

Einen Rückgang der Arbeitslosigkeit im Oktober verzeichnet die Arbeitsagentur allerdings in jedem Jahr. In diesem Jahr ist er schwächer ausgefallen als in den Vorjahren. So wurden im Oktober 2020 2.517 Arbeitslose mehr gezählt als im Oktober 2019