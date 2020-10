Profi oder nicht – das ist die Frage

Fußball, Regionalliga Seit Mittwochabend ist klar: Der Amateursport setzt aus, Profis dürfen spielen – ohne Zuschauer. Doch was ist mit der Regionalliga?

In der Regionalliga warten die Teams auf eine Entscheidung. In einer Runde aller Regionalliga-Vereine muss eine Entscheidung gefällt werden: Profiliga oder nicht, Spielbetrieb ja oder nein. Das Problem: In den fünf Regionalliga-Staffeln treffen Profi- auf Amateurmannschaften.

Bis die Entscheidung gefallen ist, läuft es für das Team des VfR Aalen ganz nach vorherigem Plan: Man trainiert weiter, bereitet sich auf die Partie am Samstag (14 Uhr) gegen die SV Elversberg vor – mit Zuschauern in der Ostalbarena. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen den FC Giessen ist der Trainingsalltag wieder da. Gesprächsthema war Corona vor der Verschärfung der