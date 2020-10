Wie der Lockdown-Light in Aalen wirkt

Corona Der „Wellenbrecher-Lockdown“ soll die Infektionsdynamik stoppen. Was das für die Einzelhändler, die Gastronomen, Kinobetreiber, Künstler & Co. bedeutet.

Aalen

Die hohen Infektionszahlen wollen Bund und Länder mit einem sogenannten „leichten“ Lockdown noch rechtzeitig stoppen. Die Einschränkungen, die ab Montag gelten, sind massiv – vor allem für die Gastronomen, Künstler und Veranstalter – auch in Aalen. Was wird abgesagt und was kann dennoch stattfinden?

Jazzfest: Es wird kein Jazzfest im November geben. „Es ist ziemlich klar, dass es im November in Deutschland überhaupt keine Veranstaltung geben wird“, sagt Ingo Hug, künstlerischer Leiter des Festivals. Genaueres über einen eventuellen Ersatz oder eine Verschiebung kann