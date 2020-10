Das Jahr 2025 im Spiegelbild der Ratsfraktionen

Oberkochen. In Oberkochen wird sich das Stadtbild verändern. Viele Projekte stehen ins Haus. Wir fragten die Fraktionen im Gemeinderat nach ihren Visionen für Oberkochen 2025. Denkverbote verboten!

2025. Schulzentrum mit Halle und Mensa sind fertig, Musikschule und Sonnenbergschule in die sanierte Tiersteinschule umgezogen, das gemeinsame Kinderhaus mit der Firma Zeiss ist fertig. Das Sportzentrum in der Schwörz ist ein Schmuckkästchen geworden. Die finanzielle Lage der Stadt ist weiter sehr gut, sodass wir weiter auf hohem Niveau investieren können. An der Neuen Mitte ist ein verkehrsberuhigter Bereich, die Häuser gegenüber