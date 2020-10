Neuer Edeka-Markt öffnet Anfang 2021

Hüttlingen

Der künftige Edeka-Markt in Hüttlingen, am Ortsausgang in Richtung Niederalfingen, wird später eröffnen als seither erhofft. In den Berichten der letzten Zeit war von „Ende des Jahres“ die Rede. Das klappt nicht. „Wir werden nicht rechtzeitig fertig“, sagt der künftige Betreiber, Michael Miller.

Ein Blick von außen auf den Baufortschritt würde dies nicht vermuten lassen. Das Gebäude ist verputzt, die Glastüren sind drin. Als der Reporter am Freitagvormittag an Ort und Stelle ist, kommen zwei Männer, die die Dichtigkeit der Bauhülle mit dem sogenannten Blowerdoor-Verfahren prüfen wollen. Wichtig,