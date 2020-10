Interesse am Projekt „Hospiz in Bewegung“

Bartholomä. Bürgerinnen und Bürger aus den Rosensteingemeinden trafen sich in Bartholomä-Rötenbach, um sich gemeinsam auf den Weg zum Gedenkstein der Kapelle im Kolmannswald zu machen. Gleichzeitig wollten sie Informationen über das sich im Bau befindliche Klosterhospiz der Franziskanerinnen in Schwäbisch Gmünd erfahren. Dieses soll nach aktuellem Stand im Frühjahr 2021 eröffnet werden. 23 Städte und Gemeinden im Altkreis Gmünd sind mit dem Projekt verbunden und unterstützen es mit einem kleinen Betrag, so Bartholomäs Bürgermeister Thomas Kuhn.

Die Wanderungen für Waldstetten/Schwäbisch Gmünd, die Frickenhofer Höhe/Iggingen